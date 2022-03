Nacional Sub-17: Cantareira começa defesa do título de campeão nacional em Santo Antão

5/03/2022 14:55 - Modificado em 5/03/2022 14:55

O Cantareira Futebol Clube de São Vicente, campeão nacional de futebol em sub-17, inicia a defesa do título frente aos campeões regional de Santo Antão Norte (por apurar) e do Sal (por apurar) no nacional da categoria que decorre de 24 de Março a 02 de Abril.

De acordo com o sorteio realizado esta sexta-feira pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o campeonato nacional de sub-17 vai ser disputado por 12 equipas de nove regiões desportivas e será disputado no modelo de proximidade entre as regiões desportivas.

Esse novo modelo, de acordo com informações da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), vai permitir com que aconteçam mais jogos e abre a possibilidade de cada região ver o seu representante a jogar em casa e receber um adversário vizinho, “levando em conta o fator de proximidade implementado este ano”.

São Vicente terá a participação de duas equipas, sendo o Cantareira FC atual campeão nacional e ainda o novo campeão regional ou segundo classificado caso o Cantareira vença a prova.

Em Santo antão ficarão as equipas do Grupo A 1 e A 2, enquanto que em Santiago vao ficar as equipas dos Grupos B 1 e B 2.

O Grupo A 1 é constituído pelo campeão regional de São Vicente, campeão regional de São Nicolau e ainda pelo campeão regional de Santo Antão Sul.

Já o Grupo A 2 é formado pelos campeões nacional o Cantareira FC, ainda pelo campeão regional do Sal e ainda o campeão regional de Santo Antão Norte.

Por sua vez, o Grupo B 1 é constituído pelo campeão regional de Santiago Sul, campeão regional do Maio e ainda o campeão regional da Brava.

Por fim, o grupo B 2 é composto pelos campeões regionais da Boa Vista, de Santiago Norte e do Fogo.