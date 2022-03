Covid-19: Governo diz que quadro epidemiológico tem evoluído positivamente e coloca país em estado de alerta diminuindo as medidas

5/03/2022 14:49 - Modificado em 5/03/2022 14:49

Com o quadro epidemiológico a evoluir positivamente no país, face a diminuição do número de casos de covid-19, o Governo decidiu colocar o país em situação de alerta a partir do próximo domingo, 06 de Março.

A medida consta do projecto de proposta de resolução que declara a situação de alerta em todo o país, tendo como base a evolução da situação epidemiológica, aprovada na última quinta-feira, 03, no Conselho de Ministros.

Conforme a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves, o Governo entende que o quadro epidemiológico tem evoluído positivamente, mas não garante o nível de segurança e protecção sanitária que se deseja face à possibilidade real do surgimento de mutações de novas variantes do vírus SARS-CoV-2.

A mesma fonte, assegura que por considerar que estão reunidas as condições que permitam declarar a situação de alerta no território nacional, avançou que deixará de ser obrigatório a utilização de máscara facial na via pública, mas mantém-se nos espaços fechados de atendimento ao público nos termos da lei, excepto em discotecas.

Neste sentido, deixa de ser exigida também a apresentação de certificado covid ou resultado negativo de teste de despiste para efeitos de acesso aos locais de restauração e bares, mas será necessário apresentar o certificado covid válido de vacinação, um teste de despiste negativo realizado nas 48 horas anteriores para efeitos de acesso a discotecas e locais de diversão nocturna.

Também a apresentação de um documento comprovativo de vacinação emitido por um país terceiro e reconhecido pelas autoridades sanitárias nacionais, passa segundo Filomena Goncalves a ser é admitida nas situações em que seja exigida a apresentação de comprovativo de vacinação.

No entanto, afirma que mantêm-se em vigor as normas relativas à obrigatoriedade de desinfecção das mãos e de higienização regular das superfícies, designadamente nos espaços ou estabelecimentos de atendimento público e de realização de eventos, sem prejuízo das normas específicas ainda aplicáveis.Já os trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos referidos no número anterior, bem como os prestadores de serviços e colaboradores que habilitem o funcionamento dos mesmos, incluindo apresentadores, atletas, artistas, assistentes e pessoal técnico, devem ser portadores do certificado covid válido.

A governante explicou que os estabelecimentos de comércio em geral, restauração e serviços de um modo em geral e todos os espaços de atendimento público, devem rever regularmente os procedimentos internos, de modo a garantir em permanência o comprimento das regras de higienização e de prevenção e a manutenção do selo de conformidade sanitária.

A medida entra em vigor no domingo, 06 de Março, e vigorará durante 30 dias.