Nand Piknin ainda quer dar muita graxa aos sapatos dos mindelenses, apesar da pouca procura

5/03/2022 14:41 - Modificado em 5/03/2022 14:41

Há 36 anos, que Fernando Silva “Nand Piknin” é engraxador e já poliu e limpou muitos sapatos da ilha. Uma prática que lhe faz lembrar a época que havia mais movimento, mais gente a querer os sapatos mais impecáveis para saídas, para passeios, festas e cinema no Eden Park. A graxa aumentou, há pouca procura, e a sorte de ganhar mais dinheiro nem sempre está presente, mas a ideia é dar continuidade à atividade.

Fernando Silva engraxa sapatos na principal rua do centro do Mindelo, Rua de Lisboa. Este é um dos homens que se responsabilizou pelo polimento e limpeza de sapatos dos mindelenses. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, há 36 anos.

Nesta e noutras ruas, todos o conhecem e carinhosamente apelidaram “Nand Piknin”. Tem 49 anos e vive em uma pequena casa em Fonte Inês. O pouco dinheiro que Nand Piknin ganha (engraxando sapatos) serve-lhe para o seu sustento.

Com esta atividade, a vida de Fernando Silva já foi, contudo, bem mais agitada do que é hoje. Muitas histórias para contar, quando ainda jovem, 13 anos, já tinha a responsabilidade de ajudar o pai com a criação de gado, duas horas antes de começar as aulas às 7h30.

“Antes de partir para as aulas logo de manhã tinha que cuidar primeiramente dos animais do pai em Ribeira de Craquinha”, conta Nand Piknin que lembra numa época, década de 80, que a zona era uma “txada” e que ainda não se via o desbotar de muitas casas.

Com aquela mesma idade, começou a atividade de engraxador quando integrou num grupo de engraxadores na pracinha de Igreja, e naquela época não se apresentava as mesmas condições que hoje. “Aprendi muito com os engraxadores ainda menino de 13 anos”, diz orgulhoso Nand Piknin.

Todos os dias, os caminhos davam à morada, principalmente em dias de matiné, cinema no Eden Park, Praça Nova nesses lugares onde “já estávamos a postos para engraxar os sapatos”, já que muitos mindelenses se “importava em estar com os sapatos bem tratados”.

“Naquele tempo as pessoas deslocavam-se ao centro da cidade propositadamente para engraxarem seus sapatos. Quando iam para o cinema, algum casamento, para qualquer festa tinham que procurar engraxadores para darem aquele brilho nos calçados”, conta este engraxador.

Este homem percorria as ruas, das 8 horas da manhã até a noite, com uma pequena caixa de madeira com suas latas, escovas e outros objetos e de porta em porta sempre havia sapatos para engraxar.

O engraxador hoje em dia é uma profissão com poucos praticantes quando comparado com os anos antes de 2000, diz, acrescentando que a procura diminuiu muito, mas os preços aumentaram.

“Naquele tempo, era cobrado entre 10 a 20 escudos para engraxar um par de sapatos. Ao longo dos anos o preço cada vez subiu. Atualmente o preço é a partir dos 100$00 e pode chegar aos 250$00”, explica Piknin.

Nand Piknin ainda quer dar muita graxa aos sapatos dos mindelenses, apesar da pouca procura, mas há sempre um par de sapatos que não faz desaparecer a atividade de engraxador, fazendo com que está atividade não se perca.

Para se fazer uma comparação do número de pessoas que procuravam os engraxadores era só verificar quantas latas de graxas eram gastas por dia. “Eu comprava 6 latas de graxas e de 8h até ao 12h, 3 latas de graxas eram gastas e o resto acabava muitas vezes às 18h”, conta, acrescentando que nada se compara àquele tempo e hoje diz passar semanas com 3 latas de graxas.

Nova época, novos tempos onde a sorte de conseguir levar para casa 200$00, 500$00 ou 1000$ está cada vez mais escasso e para piorar “há dias mesmo difíceis, ou seja, quando não levo nada para casa”, mesmo apesar de rondas pelas várias artérias da cidade.

Também hoje já se conta com preços mais altos de latas de graxa, com cada um a custar 295$00 quando no passado se podia obter um com 100$00.

No entanto, acredita que “a profissão de engraxador não precisa acabar” e que ainda há algumas pessoas que continuam a “semear esta pratica”.

AC – Estagiária