“É preciso investir na Cabnave para garantir a segurança de navegação nas águas cabo-verdianas” – Abraão Vicente

4/03/2022 16:10 - Modificado em 4/03/2022 16:10

O ministro do mar, Abraão Vicente, diz que para garantir a segurança de navegação nas águas de Cabo Verde é preciso investir na Cabnave e que o governo já deu aval para a procura de financiamento para remodelar o estaleiro naval.

A informação foi avançada pelo Ministro do Mar no término de uma visita da embaixadora da União Europeia, Carla Grijó, à zona de Saragaça projetada para receber o desenvolvimento da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente (ZEEMSV).

O governante relembra que, em São Vicente se ganhou parte do mar nos anos 80 para construir a Cabnave que já tem “uma expertise consolidada de prestação de serviço e que neste momento, não é possível replicar no porto da Praia, no da Palmeira ou no porto do Tarrafal de São Nicolau.

Por isso, indica, “é preciso investir na Cabnave para garantir a segurança de navegação nas águas cabo-verdianas”.

No entanto, avança que, ninguém irá investir nos estaleiros navais, sabendo que a Cabnave foi fundada nos anos 80 e teve uma única intervenção em 95 /96 e que neste momento está a trabalhar muito abaixo daquilo que é a sua potencialidade.

A visita a Cabnave visou perceber o estado da situação e a necessidade de, independentemente de se avançar ou não com a ZEEMSV em Saragaça, haver um investimento de fundo nos estaleiros navais.

Abraão Vicente entende que “Cabnave não é algo que é replicável em outras ilhas porque não se constrói o futuro replicando o desenvolvimento em todas as estruturas em todas as ilhas”.

Em caso de acidente marítimos nas águas cabo-verdianas com petróleo ou com um embate, o ministro diz que situação deste tipo poderá causar problemas e a “Cabnave é fundamental para os transportes inter-ilhas”.

O governante exemplifica o número de vezes que Praia D´aguada ou os navios da Fast Ferry estão na doca de Cabnave, considerando assim este serviço “imprescindível se quisermos falar da economia azul e economia marítima”.

Com isso, o governo prevê dois parâmetros para os próximos tempos da Cabnave.“O investimento, que já foi calculado em cerca de 850 mil contos cabo-verdianos para total remodelação e reforma da Cabnave e um investimento de mínimo 450 mil contos para colmatar os problemas atuais e fazer com que uma obra paulatina comece a fazer uma reforma da Cabnave”, adiantou.

Conforme o ministro do mar a remodelação deste estaleiro é sempre na perspetiva de que não se pode fechar a Cabnave e fazer a reforma, e também por ser uma obra de engenharia marítima bastante complexa.

AC – Estagiária