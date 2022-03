Governo diz estar a trabalhar numa proposta para aprovação de medidas de estabilização dos preços dos produtos alimentares

4/03/2022 16:09 - Modificado em 4/03/2022 16:10

O ministro da agricultura e ambiente avança que o governo está atento à situação internacional provocada pela guerra entre a Rússia e a Ucránia. Gilberto Silva diz que, neste momento, estão a trabalhar de forma muito intensa para colocar sobre a mesa do governo a aprovação de medidas de estabilização dos preços dos produtos alimentares e dos combustíveis.

“Estamos a trabalhar de forma muito intensa para colocar sobre à mesa do governo a aprovação de medidas, mas há uma boa vontade do governo em introduzir as medidas de estabilização dos preços para tornar o nosso país, sobretudo em termos de sistema alimentar, e sistema energético, mais resiliente”, avança Gilberto Silva em entrevista à RCV.

O governante explica que o país está diante de uma situação diferente de há poucos dias, aquando das declarações anteriores de que o executivo não iria subsidiar os preços da ração animal e do milho.

“Quando nós fizemos essa intervenção ainda não tínhamos a guerra. Agora temos um outro fator que põe tudo isto em causa e estamos perante uma situação muito excepcional e emergencial”, indica.

O ministro garante que este trabalho que estão a desenvolver há que se ter em conta soluções baseadas na ciência, na tecnologia, nos dados, nas análises e, portanto, afirma, “isto pode levar alguns dias”.

“Vamos fazer de tudo para que a população cabo-verdiana não tenha que continuar a suportar excesso de flutuação em alta dos preços, de tal modo que pode tornar o sistema incomportável e insustentável”, garante Gilberto Silva.

Rússia e Ucrania são dois grandes produtores de combustíveis, mas também de produtos básicos como cereais.