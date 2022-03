Afluência de voluntários dadores de sangue está a aumentar em Santo Antão – Conceição Pinto

3/03/2022 23:15 - Modificado em 3/03/2022 23:15

A directora do Banco de Sangue do Hospital Baptista de Sousa, Conceição Pinto, enalteceu hoje, em Ribeira Grande, a afluência de voluntários dadores de sangue em Santo Antão.

A médica fez essa observação à imprensa durante a campanha de doação de sangue, que ocorreu nos dias 02 e 03 de Março no Hospital Regional João Morais.

Segundo Conceição Pinto, trata-se de uma campanha “programada” que visa “reforçar” a reserva de sangue no Hospital Baptista de Sousa e também João Morais.

“Tivemos algumas limitações nos últimos anos devido à pandemia, mas agora com a situação mais ou menos controlada, retomamos o programa de colheita programado em Santo Antão” explicou.

Por sua vez, o responsável do Banco de Sangue do Hospital João Morais, Adilson Branco, enfatizou que 85 pessoas aderiram à campanha e, conforme o mesmo, mais uma vez, os dadores “corresponderam” às expectativas.

Adilson Branco acentuou que a campanha teve ainda como objectivo homenagear, Ulisses Fonseca falecido em Dezembro do ano passado que foi um dos impulsionadores da criação do Banco de Sangue no Hospital Regional João Morais.

Já Lucivânia de Pina que é dadora de sangue pela primeira vez, pontuou que aderiu à campanha porque é uma forma de ajudar a salvar vidas e incentiva outras pessoas a doarem sangue.

“Doar sangue é um acto de amor e se posso ajudar faço com muito gosto”, frisou.

Inforpress