Cabo Verde já recebeu acima de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19

3/03/2022 23:06 - Modificado em 3/03/2022 23:07

Cabo Verde já recebeu mais de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19, doadas sobretudo por países europeus e essencialmente da marca AstraZeneca, e ainda dos Estados Unidos da América a vacina da marca Pfizer.

De acordo com os registos do Ministério da Saúde, o arquipélago tinha recebido, até 01 de Março, 945.220 doses de vacinas e, na terça-feira 02, chegou ao aeroporto da Praia um novo donativo de 100.620 doses de vacinas, dos Estados Unidos da América.

As primeiras doações de vacinas chegaram a Cabo Verde em Março passado, através do mecanismo COVAX, lançado pela Organização Mundial da Saúde e financiado por vários parceiros internacionais, como a União Europeia. Chegaram, na altura, 24.000 doses de vacinas AstraZeneca (as únicas produzidas na Índia administradas no arquipélago até agora) e 5.800 da Pfizer.

Portugal já fez duas doações de vacinas, em Maio e em Julho, totalizando 48.000 doses da AstraZeneca. Igualmente daquele fabricante, foram doadas a Cabo Verde mais 100 mil doses pela Hungria, em Junho, 150.050 doses pelos Países Baixos, em Julho, e 150.000 doses pela Eslovénia, em Setembro.

Antes, Cabo Verde recebeu 31.200 doses também da AstraZeneca, da França, através do mecanismo COVAX, e 50.000 doses da Sinopharm, doadas pela China.

Em Dezembro Cabo Verde recebeu o primeiro e o segundo lote de vacinas dos Estados Unidos da América, com um total de 200.070 doses de vacinas da Pfizer e que agora juntaram mais 100.620 doses da mesma vacina.

Com isso, Cabo Verde já recebeu um total de 1.045.840 doses de vacinas da Aztrazeneca e da Pfizer.

Oficialmente, até ao dia 28 de Fevereiro, a taxa de vacinação nacional rondava os 316.600 (85.5%) da população adulta com a primeira dose e 270.957 (73.2%) já com a segunda dose administrada.

Quanto aos adultos que já fizeram a dose de reforço, há um total de 44.792 pessoas com a terceira dose, o que corresponde a 12,1%. Em relação aos adolescentes o país já tem 76% com a primeira dose de vacina, o que corresponde a 44.982 adolescentes.