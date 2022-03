IMP interdita saída de embarcações de pesca por causa das condições do tempo

3/03/2022 23:01 - Modificado em 3/03/2022 23:01

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou a saída de embarcações de pesca local e recreio, botes e pequenas embarcações de boca aberta devido a “forte agravamento do estado do tempo”, durante as próximas 24 horas.

De acordo com uma nota divulgada pelo instituto, esta interdição atende às condições de tempo no arquipélago durante as próximas 24 horas, com tendência de forte agravamento do estado do tempo a Nordeste do Arquipélago.

A autoridade marítima adverte para a possibilidade de “rajadas ocasionais”, com “Vento NE 5 – 6 com rajadas ocasionais” e “ondas NNE/NE 2.0 – 4.5m, aumentando a Noroeste/Norte/Nordeste do Arquipélago”. Esta situação refletir na visibilidade que será “reduzida, devido a bruma seca”.

O IMP informa que por estas razões, e por questões de segurança fica “interdita” a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional.

Por isso as autoridades marítimas comunica a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interditada a saída para o mar das embarcações de pesca local e recreio, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições de tempo.