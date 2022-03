Covid-19: São Vicente zera casos activos, num dia com mais 3 recuperados

3/03/2022 23:02 - Modificado em 3/03/2022 23:02

A ilha de São Vicente passou esta quinta-feira, 03 de Março a não ter nenhum caso ativo de covid-19, visto que nas últimas 24 horas não houve nenhum caso novo de covid-19, e os últimos 3 pacientes tiveram alta dos isolamentos.

São Vicente juntou hoje aos demais concelhos do país sem casos ativos da doença, visto que nas últimas 24 horas, em 63 amostras analisadas pelo laboratório de virologia não houve novos casos e os três últimos pacientes tiveram alta.

Depois de muitos dias a registar casos novos de doença, hoje os dados voltam a indicar que São Vicente não teve novos infectados, culminando nesta boa situação epidemiológica.

No cômputo do país, nas últimas 24 horas foram analisadas 396 amostras, sendo que não foram diagnosticados nenhum novo caso positivo, colocando a taxa de positividade desta quinta-feira em 0,0 por cento.

No entanto, houve mais 7 pessoas que receberam alta dos isolamentos, diminuindo para 13 os ativos no país. As altas foram registadas no concelho da Praia (1), São Vicente (3), Sal (1) e Boa Vista (2). Com estes dados o país passa a contabilizar um total de 55.423 casos recuperados.

Neste momento, somente tem casos ativos a ilha do Sal com 10 e na ilha de Santiago com 3, mais concretamente na cidade da Praia.

Cabo Verde continua com 55.889 casos acumulados, 401 mortes associadas a doença, sendo 43 por outras causas e ainda 9 transferidos para os seus países de origem.