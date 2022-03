Campeonato Regional S. Vicente: Futebol regressa ao Adérito Sena treze dias depois

3/03/2022 22:57 - Modificado em 3/03/2022 22:58

Treze dias depois dos últimos jogos realizados o Estádio Municipal Adérito Sena, voltará este fim-de-semana a receber os jogos do Campeonato Regional de Futebol, na qual a Académica lidera de forma isolada e procura manter a posição.

Depois do impasse no sorteio da Taça de São Vicente que fez com que a ilha ficasse sem futebol no passado fim-de-semana, o campeonato está de volta para a disputa da 9ª jornada.

Os primeiros clubes a entrarem em campo no sábado, 05, às 14 horas são o Batuque e o Castilho. O Batuque é neste momento o segundo classificado da prova com 17 pontos, e vai ter pela frente uma equipa que ocupa o sexto lugar com 7 pontos. Os axadrezados de Alto Miramar vem de uma vitória importantíssima sobre o Derby por 1-0, enquanto que os castilhanos também vem de uma vitória, desta feita sobre o Farense por 3-2.

No segundo jogo do dia, às 16 horas medem forças as equipas do Farense e do Derby, curiosamente duas equipas que vem de derrotas amealhadas na jornada 8. Como já frisamos o Derby perdeu com o Batuque por 1-0, enquanto que o Farense saiu derrotado frente ao Castilho por 3-2. Defrontam-se por issoo quarto classificado com 14 pontos e o sexto com 6 pontos.

Já no domingo, 06, a jornada 9 continua com o jogo às 14 horas entre Salamansa e Mindelense. Os Leões da Rua de Praia que ocupam a terceira posição com 15 pontos, e que estão a quatro jogos sem vencer, o que levou ao despedimento de Rui Alberto Leite agora com Almara no comando técnico procuram retomar um novo rumo. Já o Salamansa está na cauda da tabela classificativa com apenas 3 pontos. duas equipas obrigadas a ganhar.

Por fim, no mesmo dia em jogo que encerra a jornada a Académica que lidera a prova terá como adversário o Falcões do Norte. A Micá que parte com 18 pontos procura vencer para não permitir a ultrapassagem e manter na liderança, enquanto o Falcões equipa sensação deste regional de futebol, procura dar continuidade a bom campeonato que tem feito até aqui, onde já conseguiu 11 pontos em 8 jogos. Bom jogo em perspetiva no Adérito Sena.