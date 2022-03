Invasão Ucrânia: Trigo mais caro já provoca subida dos preços e escassez de pão em vários países incluindo Cabo Verde

3/03/2022 22:57 - Modificado em 3/03/2022 22:57

Cabo Verde e muitos outros países do mundo inclusive do Oriente Médio e da África, já começam a sofrer os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, no sector do trigo, visto que dependem do fornecimento destes dois países europeus.

A guerra entre os dois dos principais produtores de trigo do mundo pode levar à escassez de pão em vários países, inclusive em Cabo Verde, onde os preços do pão e dos derivados do trigo já começaram a subir.

A Rússia é o maior exportador do mundo e o terceiro maior produtor, enquanto que a Ucrânia está entre os cinco maiores exportadores do mundo.

Juntos, os dois países exportam quase 60 milhões de toneladas de trigo, quase um terço do total vendido em âmbito mundial.

Já em Cabo Verde a verdade é que esta guerra que acontece entre estes dois países europeu, já começou a ter fortes impactos neste sector, visto que os preços do pão e dos seus derivados começaram a subir de preços, sobretudo em São Vicente.

O aumento destes produtos é explicado devido à subida do preço da farinha de trigo, que passou a custar 2. 840 e também aos sucessivos aumentos do combustível e de outras matérias primas, além da farinha, que impactam directamente nos custos de produção.

Nesta senda, o pão carcaça de 100 gramas, um dos produtos mais consumidos, que antes era vendido a 15 escudos, passou a custar 18 escudos em todas as padarias, mas há outros pães com ingredientes diferentes cujo preço variam entre as padarias.