São Vicente: Artista plástico alerta que o monumento “Pósse” corre perigo de derrocada a qualquer momento

3/03/2022 12:07 - Modificado em 3/03/2022 12:07

O monumento dedicado aos aviadores portugueses, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, situado na avenida marginal em São Vicente, conhecido por “Pósse” corre perigo de derrocada a qualquer momento, conforme alerta o artista plástico António Cruz, Ró de Interart. O Instituto do Património Cultural (IPC) garante que ainda este ano as obras serão feitas.

Depois de ter averiguado a situação no momento conhecido em São Vicente por Posse, o artista plástico Ro de Interart, em entrevista à RCV, classifica de degradante a atual situação do monumento.

“O monumento se encontra numa situação degradante e a qualquer momento pode cair. Está com uma fissura que começa na base que o sustenta e prolonga-se até as asas. A águia está quebrada”, explica o artista.

Segundo Ro, esta é uma situação que se alastra desde 2019, e que, assegura, já é do conhecimento do ministro da cultura e também do presidente do Instituto do Património Cultural (IPC).

“Temos os camiões que atrelam os contentores. Eu e o presidente do IPC estivemos no local e constatamos a situação in loco. Com os camiões que passam por lá sente-se o chão a tremer”, explana este artista plástico que diz que “meu medo é o monumento cair a qualquer momento”.

Ro exorta as autoridades a agirem antes que seja tarde, após considerar “uma vergonha para uma ilha que respira cultura e que recebe diariamente vários turistas”. O mesmo aproveitou para chamar atenção sobre os monumentos que diz a carecerem de manutenção e reparação.

IPC promete arrancar com as obras ainda este ano

E sobre este assunto o presidente do IPC, Jair Fernandes confirma que a situação do monumento é do conhecimento do instituto e que inclusive o artista Ró chegou a apresentar uma proposta para a sua restauração e que já tinha disponibilidade financeira.

Jair Fernandes afirma que, por causa da crise provocada pela covid-19 as obras não avançaram e que “as prioridades do país naturalmente tiveram que ser revistas”.

“Não só apenas a intervenção de restauro do monumento Pósse em São Vicente, mas também outras intervenções que ficaram penalizadas”, afirma.

Jair Fernandes recorda que estava em curso o plano nacional de reabilitação e restauro dos monumentos históricos nacionais no quadro do PRRA que foram todos suspensos.

No entanto, o presidente garante que as obras começam ainda este ano e assegura que o IPC está a mobilizar recursos para o restauro do Pósse e todos os monumentos nacionais que se encontram em estado avançado de degradação.