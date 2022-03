Jorge Spencer Lima candidata-se à presidência da Câmara de Turismo de Cabo Verde

3/03/2022 12:01 - Modificado em 3/03/2022 12:01

O candidato à presidência da Câmara de Turismo, Spencer Lima, quer inaugurar um novo ciclo da instituição com um plano de retoma específico e incentivo ao investimento em Cabo Verde para consolidar o setor do Turismo.

“Antes de mais queria confirmar que sou candidato à presidência da Câmara de turismo”, anuncia Spencer Lima uma candidatura movida pelo apego às ilhas do Sal e da Boavista que produzem cerca de 90% da oferta turística do país.

A ideia, segundo este candidato, é encetar esforços para voltar a situação de 2019, “onde havia alguma pujança do turismo, havia atividade económica, havia vitalidade”, por isso, assegura, é preciso que sejam estabelecidos programas de desenvolvimento de retoma.

“Uma coisa é um plano de retoma nacional que deve de facto abranger todo o território nacional e todas as empresas nacionais. Outra coisa é um plano específico para a retoma do turismo”, indica Spencer Lima, que sublinha estes principais eixos de governação à frente da Câmara do Turismo de Cabo Verde, caso seja eleito.

O candidato assegura que nenhum país se desenvolve só com investimento externo e que a parte nacional tem que “ser acarinhada e desenvolvida a passo e passo”, o que a seu ver é preciso uma diversificação no setor e com isso pede incentivo ao investimento nacional.

As eleições para a liderança da Câmara do Turismo de Cabo Verde devem ter lugar em finais de março.

RCV