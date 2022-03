Ministro russo diz que a única alternativa às sanções econômicas é a ‘guerra nuclear’

Ao comentar discurso do presidente dos EUA, Joe Biden, Serguei Lavrov afirmou que o conflito pode se alastrar pelo mundo.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, disse nesta quarta-feira (2) em entrevista à rede de televisão Al Jazeera que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sabe que a única alternativa às sanções econômicas contra seu país é uma Terceira Guerra Mundial “devastadora”. A declaração chega após o líder norte-americano anunciar, no fim desta terça-feira (1º), novas sanções contra a Rússia, como o fechamento do espaço aéreo americano às companhias aéreas na nação.

