“Font Flip is Burning” de Yannick Fortes é a nova peça da Companhia de Teatro 50 Pessoa

3/03/2022 00:45 - Modificado em 3/03/2022 00:46

A Companhia de Teatro 50 Pessoa, residente no Mindelo, produtora de comédias como Once Upon a Time in Ribeira Bote e Rua de Boné (o espetáculo mais visto do grupo, no Mindelo desde a sua estreia em 2014) estreia no próximo dia 18 de Março o espetáculo “Font Flip is Burning”, uma farsa de Yannick Fortes.

Este é um espetáculo, conforme autor da obra, inspirado no documentário “Paris is Burning” que explora a cena Queen em Nova Iorque nos anos 80, focando nos bailes, dança vougue e nos sonhos e ambições daqueles que vivenciaram a época.

No espetáculo “Fonte Flip is Burning”, o dramaturgo explora a vivência das comunidades LGBTS em Cabo Verde, dando especial foco ao bairro de Fonte Filipe na ilha de São Vicente que é caracterizado por ter uma forte comunidade Gay.

O elenco é constituído por 3 artistas conhecidos na cidade do Mindelo, Miltom Pires, que deu vida ao Romeu de Shakespeare em Romeu e Julieta, participou em montagens de espetáculos da Cia. 50 Pessoa e no Teatro Nacional do Porto, Walter Pires ginasta e professor de educação física que já representou Cabo Verde em várias competições internacionais para além de já ter montado coreografias para o carnaval do Mindelo e Steffi Lima que é conhecido no ramo da música pelas suas participações em concursos como Tudo Mundo Canta e Voice One.