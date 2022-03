Pão mais caro, mais um sinal que as coisas estão cada vez mais difíceis

3/03/2022 00:34 - Modificado em 3/03/2022 00:45

Em São Vicente as padarias já começaram a praticar o preço na venda de pão e de outros produtos derivados de farinha de trigo, tendo algumas optado pelo aumento dos preços.

Os pães de carcaça, trança, brindeira/hamburger, carcaça fibra, pão doce, de 100 gramas, que antes custavam 15 escudos passam a custar 18 escudos. Os que eram 8 passam a 10.

Os pães que custavam 18 passam a 20 escudos e os de 40 seguem o mesmo caminho, e sobem mais cinco escudos. Já os de 60 escudos passam a 70 e os de 90 escudos passam a 100 escudos.

Em Cabo Verde, o pão é quase obrigatório a sua presença na mesa, é mais um dos produtos a aumentar de preços no país. Se antes o pão de carcaça, ou trigo como é conhecido, custava 15 escudos, agora custa 18, mais três escudos, mas na prática vai passar a ser 20 escudos. Isso, se calhar devido a dificuldade de encontrar os “tostões” para dar troco.

A razão dessa subida de preços tem a ver com o facto de um saco de 50 kg da farinha de trigo ter aumentado de 2.340 escudos para 2.840 escudos (mais 500 escudos), o que representa um aumento de 19 por cento (%).

Uma medida do governo, que decidiu fixar os preços da farinha de trigo e do milho de segunda para travar a subida dos produtos a nível nacional, evitando a sobrecarga das famílias no acesso aos alimentos de primeira necessidade.

Uma situação agravada, com a subida de outros preços alimentares, por exemplo, nalguns mercados, a famosa “massa chinesa”, que antes custava até 35 escudos, foi vista numa prateleira a custar 60 escudos. Quase que duplicou de preço.

A população queixa-se das constantes subidas dos preços dos produtos tanto nos mercados informais como nos supermercados. “Todos os dias vejo nos minimercados uma nova alteração de preços. Uma garrafa de óleo, que antes estava à venda por 90 escudos, hoje vale mais. Está por 150 escudos. Assim vai ficar difícil”, lamenta Joana Duarte.

Mãe de família faz as contas a vida, aliás como boa parte dos cabo-verdianos. “Temos um salário mínimo de 13 mil escudos. Depois, a maior parte das pessoas vivem de renda. Quando pagamos, se temos quem dividir as despesas, por exemplo, ainda ficamos com algum. Mas quando somos chefe de família com crianças pequenas, pagamos um quarto por sete mil escudos. Depois temos luz, água, gás. A botija mais barata está por 500 escudos”, elenca esta chefe de família.

E questiona: “O que fica depois para comer? Quase nada. A situação cada dia está a ser difícil de gerir”, lamenta esta mãe que ainda tem as despesas escolares. “O pai deles, quase não contribui com nada”, atira.

Esta é uma realidade que muitas famílias estão a passar neste momento, já que o pouco salário que recebem mal dá para pagar as despesas. “O salário que temos, já que negam em subir o salário para acompanhar esta discrepância, não dá para fazer nada. Temos de nos contentar com o pouco que conseguimos.”

E para ajudar nas despesas na casa, fazem outros serviços, alguns por conta própria como a venda de donetes, pastéis e bolos, ou outros. E outros procuram outro tipo de renda, como ter mais que um emprego. Tudo isso para ajudar a equilibrar as contas. Mas até isso, dizem, está a ficar difícil.

“O pão agora já subiu e se calhar pode vir a subir mais. Podem achar que é apenas três escudos. Mas às vezes tens apenas 50 escudos para três pães e sobre cinco escudos. Agora com um pão a valer 18 escudos, se tiveres apenas aquele montante, tens que contentar com apenas dois”, suspira enquanto faz as contas, Joana Duarte.

Apesar de se manifestarem contra a subida do preço do pão, os proprietários de padarias apontam como razão o aumento do preço da farinha de trigo, já que um saco de 50 kg está estipulado ao preço máximo de 2.380 escudos, enquanto ao milho de segunda fica estabelecido o preço máximo de 1.600 escudos o saco de 50kg.

EC