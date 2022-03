Mindelenses voltam a pedir aumento de salário face ao aumento do preço do pão e derivados de trigo

3/03/2022 00:34 - Modificado em 3/03/2022 00:34

Alguns mindelenses voltaram hoje a pedir o aumento salarial, face ao aumento do preço do pão e todos os produtos derivados de trigo em todas as padarias da ilha de São Vicente.

O aumento destes produtos deve-se à subida do preço da farinha de trigo, que passou a custar 2. 840 escudos, também aos sucessivos aumentos dos combustíveis e de outras matérias primas, além da farinha, que impactam directamente nos custos de produção.

Nesta senda, o pão carcaça de 100 gramas, um dos produtos mais consumidos, que antes era vendido a 15 escudos, passou a custar 18 escudos em todas as padarias, mas há outros pães com ingredientes diferentes cujos preços variam entre as padarias.

Já a internauta Odete Nascimento, afirma que todos os produtos de primeira necessidade estão a subir de preço, mas pede a quem de direito que olhe para a situação dos trabalhadores, isto com o aumento salarial.

Por sua vez, Nádia Ferreira, assegura que com o aumento dos produtos de primeira necessidade, os mindelenses e cabo-verdianos em geral, devem “apertar o cinto”. “Não está fácil”.

“Vida complicada mesmo, reparem que são os trabalhadores que estão a reclamar e com razão, imaginem os que não trabalhem” advoga o mindelense Adilson Goncalves.

“Pouca vergonha. Quem não tem trabalho como fará? Questiona Elly Borges.

O internauta, Osvaldo Soares, diz que estes produtos estão mais caros e mais pequenos. No entanto, pergunta se sabem me informar como ficaram os preços noutras ilhas. “Parece-me que nas outras ilhas está mais barato, ou existirá um preço em todo o país?” pergunta.

No entanto, o artista plástico, Tchale Figueira, mostra-se agastado por haver manifestação em São Vicente para reclamar a não realização do carnaval, mas não reclamam a subida dos preços.

“Muitos anos atras na França, quiseram subir o pão e foi greve geral. Aqui manifestam por não ter carnaval. Temos gente mais não temos povo” alerta este internauta.