Economista diz que governo tem pouca margem de manobra para evitar o impacto dos efeitos da guerra Rússia/Ucrânia

O alerta é deixado pelo economista Paulino Dias para quem o primeiro impacto vai ser causado pelo aumento do preço do petróleo em rota ascendente já acima dos 100 dólares por barril. Para o mesmo, o governo tem pouca margem de manobra para evitar o impacto dos efeitos da guerra na Ucrania e das sanções aplicadas a Rússia, país invasora.

“A expectativa é que venha a aumentar ainda mais e naturalmente isso vai-se refletir desde o custo da eletricidade em Cabo Verde, custo do transporte, portanto para um país que importa 80% do que consome há um efeito quase que imediato do aumento do preço do petróleo sobre todos os preços da nossa economia”, explica Paulino Dias.

A margem de manobra do governo é reduzida uma vez que, explica o economista, o leque de munições em termos de políticas públicas que Cabo Verde dispõe é escasso.

No entanto, o economista reconhece que o governo tem vindo a fazer um “esforço substancial”, principalmente no que tange ao recente plano de retoma da economia orçado em cerca de 9 milhões de contos.

“O plano de retoma económica poderá suavizar um pouco eventuais impactos, mas não irá resolver todo o problema que essa guerra irá provocar na nossa economia, especialmente em termos de aumento de preços”, destaca.

Uma semana após o eclodir da guerra no leste da Europa, o presidente da República, José Maria Neves admite que tendo em conta os contornos que já assumiu o conflito na ucrania está para durar.

JMN lembra que desde a primeira hora Cabo Verde condenou de forma inequívoca a invasão Russa a Ucránia e manifestou a sua solidariedade ao povo ucraniano.

O PR diz que até este momento não dispõe de qualquer indicação de que haja algum cabo-verdiano na Ucránia.

