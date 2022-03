Cabo Verde assina acordos de facilitação de vistos com a Suíça

2/03/2022 18:27 - Modificado em 2/03/2022 18:27

A assinatura que decorreu entre o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, e o Conselho Federal Suíço, que esteve representado pela conselheira federal Karin Keller-Sutter, aconteceu esta terça-feira, 1.

Conforme divulgou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o primeiro acordo permite, na base de reciprocidade, a facilitação da emissão de vistos para estadia de curta duração, ou seja, de 90 dias por cada período de 180 dias.

O segundo é de readmissão, que visa melhorar e agilizar os processos de identificação e emissão de documentos de viagem a cabo-verdianos que permaneçam sem autorização na Suíça, e vice-versa em relação a cidadãos suíços na mesma condição em Cabo Verde.

Conforme as informações avançadas, os acordos têm ainda como objetivo fortalecer as relações de cooperação entre os dois estados em matéria de circulação de pessoas nos respectivos territórios, e de migração, particularmente no campo do retorno.

“O primeiro acordo assinado, simplificar e adaptar ao sistema europeu a emissão de vistos de curta duração para os cabo-verdianos que pretendam viajar para a Suíça e vice-versa”, lê-se na publicação.

Conforme a mesma fonte, na Suíça estão cerca de 900 cidadãos cabo-verdianos, quase todos com autorização de residência ou de estabelecimento.

Inforpress