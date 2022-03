Autoridades apertam o cerco contra atividades carnavalescas – Mindelenses “desfilam em protesto”

2/03/2022 01:36 - Modificado em 2/03/2022 01:56

Mascarados e ao som de batucada, um número expressivo de pessoas responderam à convocação do artista plástico João “Boss” Brito lançado nas redes sociais para protestarem contra a “pressão desmedida”, esta terça, 01 de Março, na cidade do Mindelo, São Vicente, das autoridades sanitárias, para com a ilha, relativamente as actividades carnavalescas.

A multidão começou a ser formada na praça Dom Luís, local indicado pela organização para a concentração de pessoas e a partir dali fizeram o percurso que os grupos oficiais do Carnaval de São Vicente deveriam ter feito esta terça-feira de carnaval, mas que foi cancelado devido à situação epidemiológica.

No caminho, o protesto acabou, também, por ser transformado numa festa de carnaval, ou um desfile espontâneo dos participantes que viram aqui uma oportunidade de, nem que seja em modo de protesto, brincar o carnaval e ainda passar uma mensagem forte às autoridades. “A ilha não quer ser tratada como querem. Apliquem a lei para todos”.

A mensagem era clara, aliás espera-se que tenha sido. É que em jeito de brincadeira como o mindelense gosta, lá seguiu-se a manifestação, com muita “txolda” a mistura, ao ritmo da batucada, para também fazer esquecer estes momentos da pandemia que assola o mundo e que deixou o país de costas voltadas para as atividades capazes de provocar aglomerações.

E o carnaval de São Vicente é, de longe, a manifestação cultural que mais gente consegue juntar no mesmo espaço. E por isso João “Boss” Brito considerou que a presença expressiva na manifestação de protesto, apenas veio corroborar o que muitos sentem, que a ilha continua sendo discriminada pelas autoridades sanitárias no que diz respeito à aplicação da lei da pandemia da Covid-19. “Não é sobre festas, não é sobre carnaval, é sobre dois pesos e duas medidas”, realçou.

A ideia de levar os mindelenses a sair pelas ruas mascarados, conforme desafio lançado nas redes sociais, para mostrar a indignação do povo pela forma discriminatória como a ilha está sendo tratada em relação às outras ilhas, nesta altura da festa do carnaval. “O povo não quer e não precisa de repressão. Por isso a lei deve ser a mesma para todas as ilhas”.

Relembra que o governo proibiu qualquer tipo de evento, devido a possibilidade de criar aglomerações, por razões de saúde pública. Interditou ensaios, desfiles organizados, manifestações espontâneas, bem como as festas públicas, privadas ou em espaços públicos.

Neste sentido muitos promotores tiveram que cancelar os seus eventos. Entretanto outras paragens, a coisa muda de figura, conforme Boss, que cita a festa da bandeirona do Fogo, e atividades semelhantes às proibidas em São Vicente, a serem realizadas na cidade da Praia. Uma situação que deixou este artista plástico indignado e que levou a realizar este desfile de protesto.

Uma ocasião que ficou marcada com uma participação expressiva de pessoas que defendem a mesma posição.

A mesma serviu para demonstrarem o seu desagrado face ao “boicote” das autoridades às actividades do Carnaval, no Mindelo, uma vez que, como disse, há várias festas a decorrerem na Praia.

O protesto fez o mesmo trajecto dos desfiles de Carnaval no centro da cidade do Mindelo, saindo da Praça Dom Luís, seguindo pela Rua de Lisboa, Avenida Baltazar Lopes, Rua 05 de Julho e por fim Avenida Marginal.

