Cabo Verde passará a contar com mais dez árbitros internacionais junto da FIFA em 2022: Três são mulheres

2/03/2022 00:12 - Modificado em 2/03/2022 00:21

Dez árbitros de cinco regiões desportivas do país vão receber amanhã as insígnias da FIFA’2022, aumentando os árbitros internacionais com que o país passa a contar no organismo que superintende o futebol mundial.

Ana Maria Lopes (Fogo), Fabrício Duarte (Santiago Sul), António Rodrigues (Sal), Lenine Rocha ( Santo Antão Sul), Evandra Lima (Santiago Sul), Marisa Monteiro (Fogo), Wilson Fernandes (São Vicente), Hélio Semedo (Santiago Sul), Djery Lopes (Sal), e Aritson Fonseca (Santo Antão Sul), vão ser reconduzidos como árbitros internacionais da FIFA, em cerimónia que será realizada na manhã desta quarta-feira, na sede da FCF na cidade da Praia, com o líder federativo, Mário Semedo.

Ou seja, Cabo Verde vai estar representado em jogos este ano por três árbitros da região desportiva de Santiago Sul, Santo Antão Sul, Sal, Fogo com dois árbitros cada e São Vicente com um.

Já as regiões desportivas de Santo Antão Norte, Maio, Brava, Santiago Norte, Boa Vista e São Nicolau não terão representações este ano.

De realçar que recentemente o líder da FCF Mário Semedo, afirmou que Cabo Verde deve valorizar muito este reconhecimento da FIFA aos árbitros internacionais cabo-verdianos, sobretudo neste momento no qual este organismo internacional tem estado, cada vez, mais rigoroso para com a arbitragem.

O mesmo tinha alertado os árbitros que não podiam dar as pessoas as possibilidades de falarem mal da arbitragem, por entender que assim como o futebol esta classe vive da sua imagem, pelo que avisou que todo o comportamento social de um árbitro, mesmo fora do campo, conta para o juízo do seu valor.