Covid-19: Cabo Verde recebe quarta-feira a terceira remessa das vacinas da Pfizer doadas pelos EUA

1/03/2022 23:59 - Modificado em 1/03/2022 23:59

Cabo Verde recebe esta quarta-feira 100.620 doses da vacina da Pfizer, que constituem a terceira e última remessa das 300.690 doses da vacina contra a covid-19, doadas pelos Estados Unidos de América (EUA) no âmbito do mecanismo Covax.

De acordo com o Ministério da Saúde, as 300.690 doses da vacina da Pfizer foram divididas em três remessas separadas e em lotes aproximadamente iguais, sendo que o primeiro e o segundo lote chegaram no país entre os dias 7 e 13 de Dezembro, totalizando 200.070 doses.

Essas vacinas da Pfizer estão a ser utilizadas para vacinar a população adolescente, ou seja, com idade compreendida entre os 12 e os 17 anos, permitindo assim ao país aumentar a sua franja da população contemplada com a vacinação contra a covid-19.

Neste momento, Cabo Verde já conta com uma taxa de 85,5% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose, conforme dados actualizados ontem na conferência de imprensa de balanço da situação epidemiológica do país.

Dos adultos que já receberam a primeira, dose temos um total de 316.600, o que corresponde a 85,5%. Em relação a adultos completamente vacinados, temos um total de 270.957 pessoas, o que corresponde a 73,2%.

Quanto aos adultos que já fizeram a dose de reforço, há um total de 44.792 pessoas com a terceira dose, o que corresponde a 12,1%.

Em relação aos adolescentes, o DNS considera que o ritmo de vacinação é muito bom: “já temos 76% dos adolescentes com a primeira dose de vacina, o que corresponde a 44.982 adolescentes.