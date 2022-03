Embaixador José Luís Rocha entre os 12 peritos nomeados para integrar Painel de Alto Nível da ONU

1/03/2022 23:51 - Modificado em 1/03/2022 23:51

Foto: ONU/Eskinder Debebe

O Embaixador José Luís Rocha foi nomeado pelo Presidente da Assembleia Geral da ONU para fazer parte do grupo de 12 peritos para finalizar o Índice de Vulnerabilidade Multidimensional para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID ou SIDS na sigla inglesa)

De acordo com a carta assinada pelo Presidente da Assembleia Geral da ONU, Abdulla SHAHID, sob a recomendação do Secretário-Geral da ONU, conforme nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, ficou decidida a criação de um painel representativo de especialistas de alto nível copresidido por duas personalidades eminentes, uma das quais originaria de um PEID.

O painel será liderado pelo Primeiro-Ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne e pela ex-Primeira-Ministra da Noruega, Erna Solberg.

A mesma fonte avança que o painel foi formado, por pessoas ligadas aos sectores públicos e privados, da academia e da sociedade civil, bem como por pessoas com responsabilidades políticas, e diplomáticas, com vista a garantir a diversidade no seio do grupo de peritos.

“De sublinhar que, para além de experiências, conhecimentos, habilidades e qualificações relevantes, a nomeação dos peritos para o painel de alto nível, deveria garantir, também, o equilíbrio regional e de genero”, elenca o ministério.

Assim, o Embaixador José Luís Rocha vai fazer parte desse grupo que tem a responsabilidade de, até Dezembro de 2022, implementar um plano de trabalho para concluir a apresentação de uma proposta de Índice, instrumento que poderá “ter o potencial de ajudar a ONU e a Comunidade internacional no geral, a apoiar de forma coordenada os pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento”.

Essa nomeação é, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, importante para Cabo Verde que, como Estado Insular em Desenvolvimento, tem vindo a agir de concerto com os demais SIDS, na promoção do grupo e das suas especificidades, ao nível internacional.

A nomeação do Embaixador José Luís Rocha acontece, igualmente, na sequência do trabalho por ele desenvolvido em prol dos SIDS, no quadro das funções que desempenhou como Representante permanente de Cabo Verde em Nova Iorque entre 2016 e 2021.