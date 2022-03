LIGOC – “solidário” com manifestação de carnaval por acreditar que as medidas proibitivas são “extremamente severas”

1/03/2022 23:47 - Modificado em 1/03/2022 23:47

O presidente da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV), Marco Bento, disse hoje não ter “qualquer intervenção” na manifestação marcada para hoje pelo carnavalesco João Brito, mas apoia o diálogo com as autoridades.

Segundo a mesma fonte, a manifestação que foi marcada pelo cidadão João Brito, também conhecido por Boss, “tem toda a legitimidade para acontecer”, mas que a LiGOC não tem “qualquer intervenção”, até porque só intervém nos desfiles oficiais, que foram cancelados no mês de Janeiro.

Mesmo assim, Marco Bento disse estar “solidário” com Boss por acreditar que as medidas proibitivas são “extremamente severas” para São Vicente.

“Pela informação que temos, as pessoas não podem colocar música de Carnaval, não podem fazer actividades e nem os restaurantes podem fazer qualquer actividade relacionada com isso e acho que são medidas excessivas e aí acredito que deve haver um espírito de colaboração entre amantes do Carnaval e autoridades”, sustentou.

Marco Bento faz comparação com as outras ilhas em que as autoridades “não estão a ter uma atitude tão proibitiva” e, por isso, defendeu um “clima de diálogo” entre as autoridades sanitárias locais e os que querem festejar “um pouco” o Carnaval no Mindelo.

Neste momento existe, segundo a mesma fonte, uma “nuvem cinzenta” sobre as razões defendidas pelas duas partes

O presidente da LIGOC admitiu que ele mesmo se sente “triste” por, mais uma vez hoje, na terça-feira de Carnaval, não haver a azáfama para os desfiles oficiais e o “grande espectáculo” dos últimos anos nas ruas da “Morada” (centro da cidade do Mindelo).

“Mas, pedimos a Deus que no próximo ano tenhamos vencido a pandemia e que voltemos muito mais fortes para fazer o Carnaval de costume e ainda de melhor qualidade”, concretizou, considerando que “a saúde está em primeiro lugar”.

O carnavalesco João Brito pediu nas redes sociais para as pessoas se mascararem e se concentrarem na cidade do Mindelo, mas precisamente na Praça Dom Luís, hoje pelas 18:00.

O protesto faz o mesmo trajecto dos desfiles de Carnaval no centro da cidade do Mindelo, saiu da Praça Dom Luís, seguindo pela Rua de Lisboa, Avenida Baltazar Lopes, Rua 05 de Julho e por fim Avenida Marginal.