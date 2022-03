Cabo Verde já tem condições para a realização de transplante renal

1/03/2022 23:39 - Modificado em 1/03/2022 23:39

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário anunciou hoje que Cabo Verde já dispõe de condições para a realização de transplante renal, permitindo assim dar respostas completas aos casos de insuficiência renal crónica terminal.

Ouvido sobre a proposta de lei que estabelece as normas de qualidade e segurança em relação à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de órgãos, tecidos e células de origem humana, o ministro considerou que é fundamental uma vez que vai permitir fazer o devido acompanhamento e tratamento de pessoas que vivem com insuficiência renal crónica terminal.

“A hemodiálise é apenas uma fase transitória, o problema resolve-se com o transplante, o país já tem condições para a realização de transplante renal, o que será um ganho individual do ponto de vista da saúde, psicológico e económico para a pessoa, mas para a própria sociedade”, mencionou o governante.

Arlindo do Rosário mostrou-se confiante na aprovação da proposta uma vez que vai dar uma resposta completa aos casos de insuficiência renal crónica terminal.

Em relação a proposta de lei que define o regime jurídico de prevenção e atenção integral ao vírus da imunodeficiência humana e a síndrome da imunodeficiência adquirida (VIH/SIDA), realçou que o diploma vai promover a integridade e inclusão de modo a não deixar ninguém para trás.

Durante a reunião conjunta foi também discutida a proposta de lei que define o regime geral de prevenção e controlo do tabagismo, onde o governante disse que a prevalência do tabagismo em Cabo Verde não é muito elevada se comparado com outros países, mas realçou a necessidade do país agir na prevenção e promoção da Saúde.

A revelação foi feita pelo governante, durante a audição conjunta das Comissões Especializadas dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado e da Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais, conforme avançou a Infopress.