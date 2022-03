São Vicente/Catadores de sucata: Fonte de rendimento de alguns chefes de família é deficitário

1/03/2022 23:24 - Modificado em 1/03/2022 23:25

A atividade de catador de ferro velho, tem sido dificultada pela ausência do material em várias zonas de São Vicente, devido a forte procura por parte de muitas pessoas que enveredaram por esta atividade. No entanto, muitos dizem conseguir arrecadar muito dinheiro com a recolha e posterior venda.

O Noticias do Norte foi conhecer um pouco sobre este trabalho, que já teve dias melhores e que neste momento, também enfrenta dificuldades, por parte de quem recolhe as sucatas para venda. Em São Vicente, conhecemos um ponto de recolha do material, que fica situado na localidade de Fonte Inês, onde pode-se constatar duas realidades um pouco diferentes.

De um lado, temos Ernesto Esteves, que não tem filhos e mora com um familiar, considera esta atividade um extra, ou seja, serve para complementar o salário que ganha como coveiro no cemitério da cidade do Mindelo.

Desde 2019 Esteves tem conciliado estas duas atividades e diz que não é todos os dias que está no cemitério, logo aproveita os dias livres, fins-de-semana e feriados, para fazer recolha em vários pontos da ilha, nomeadamente em Chã de Alecrim, Madeiralzinho, Ribeirinha, Espia, entre outros.

Uma apanha que diz começar muitas vezes a partir das 6 horas da manhã e, dependendo da quantidade, pode terminar 12h, 15h ou o mais tardar às 17h. Um tempo que acaba por ser algumas vezes produtivo e outras não.

Do outro lado, no mesmo espaço, David das Dores, que é pai de família, tem um filho, e tira desta atividade o seu sustento, após deixar a profissão de barbeiro.

“Saio todos os dias percorrendo várias ruas e zonas, a procura de ferro-velho e trago-os para a sucata. O material é encontrado principalmente em lugares onde estão a construir casas”, explica David das Dores que considera esta atividade “um trabalho normal”.

No entanto, estes homens catadores dizem que a cada dia está sendo um mais difícil encontrar o material, no momento em que vários chefes de famílias, e não só, têm enveredado pela recolha desses materiais.

Por conta dessa escassez, os mesmos contam que em muitas situações durante esta atividade há conflitos entre donos do material e os catadores que trabalham com a intenção de trazer alguns “tostões” para casa.

“Em situação de haver conflito conversamos com o dono para convencê-lo de nos oferecer a sucata. Mas também não podemos tirar esse material a quem vemos que tem muitas necessidades”, conta David das Dores.

No momento da entrevista Ernesto Esteves conseguiu trazer ao comprador do material cerca de 76 quilos do material, o que foi vendido a 1650$00, contudo, avança que este não foi seu recorde. “Lembro-me que cheguei a arranjar 120 quilos num só dia acabando por arrecadar um bom dinheiro”, lembra Esteves.

Os compradores pagam por quilo, com preços que variam consoante o tipo de material fornecido. O ferro custa 10$00, e os mais caros e menos encontrados são alumínio (40$00), bronze (150$00) e cobre (250$00).

Questionados sobre quanto dinheiro podem arrecadar, respondem que, feitas as contas os valores podem estar entre 25.000$00 a 50.000$00 por mês, isso dependendo da quantidade e facilidade que podem ou não encontrar este material.

Por isso, contam, a ideia é sempre recolher e vender, porque “não se pode acumular o material em outro lugar para não correr o risco de ser roubado”. Esses catadores são conscientes de que este trabalho também “ajuda a manter lugares mais limpos e livres de sucatas”.

Após a recolha, os materiais são exportados para outros países, como a Índia para serem reciclados.

AC – Estagiária