Ucrânia: ONU estima em um milhão o número de deslocados internamente

1/03/2022 15:34 - Modificado em 1/03/2022 15:34

A ONU estimou esta terça-feira em um milhão o número de deslocados no interior da Ucrânia, na sequência da invasão russa iniciada na quinta-feira passada. Centenas de milhares de pessoas terão fugido do país, mas outros fogem para outros locais no país, lembrou uma responsável do Alto Comissariado para os Refugiados (ACNUR).

“Há muita atenção para aqueles que fogem para os países vizinhos, mas é importante lembrar que a maioria das pessoas afetadas se encontra na Ucrânia”, declarou Karolina Lindholm Billing, responsável do ACNUR, durante uma conferência de imprensa do Governo sueco.

A mesma indica que ainda não têm o número exato de pessoas deslocadas no interior da Ucrânia, mas “estimamos que cerca de um milhão de pessoas tenham fugido dentro do próprio país”.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev.

A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a “operação militar especial” na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.

Notícias ao Minuto