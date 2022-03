Grupos de carnaval de São Vicente e São Nicolau recebem dois milhões de escudos do governo

1/03/2022 15:31 - Modificado em 1/03/2022 15:31

O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), disponibiliza um montante de 2.000.000$00 aos grupos de carnaval das ilhas de São Vicente e Ribeira Brava de São Nicolau.

Em nota, o Ministério da Cultura avança que estão contemplados na transferência desta primeira tranche os grupos de carnaval enquadrados no edital Carnaval Factory (São Vicente e São Nicolau), realizado entre 2016 e 2019, com interregno em 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19.

O MCIC vai atribuir um montante de 1.250.000$00, através da Liga Independente dos Grupos Oficiais de Carnaval de São Vicente (Ligoc-SV).

Em relação à Ribeira Brava de São Nicolau, os 750.000$00 serão repartidos entre os grupos Copacabana, Brilho da Zona e Estrela Azul, sendo que cada um receberá o montante de 250.000$00.

Na próxima semana, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas irá realizar um encontro com dirigentes dos grupos de carnaval da cidade da Praia.

O encontro servirá para perceber os impactos da pandemia da Covid-19 na organização do carnaval, bem como, anunciar o apoio que aos mesmos para este ano de 2022, conforme indica o comunicado.

O MCIC e em concertação com os dirigentes dos grupos de carnaval destas duas ilhas, aponta, decidiu manter o montante de 10 milhões de escudos cabo-verdianos, inscritos no Orçamento do Estado para o ano económico de 2022 (OE’22), para apoiar o carnaval.

O montante será canalizado para ações formativas, workshops, entre vários aspetos relacionados com a organização do carnaval e no empoderamento dos grupos a nível de captação de recursos materiais.

AC – Estagiária