CPLP afirma que o Centro de Análise Estratégica tem estado acompanhar com bastante atenção o conflito Rússia/Ucrânia

1/03/2022 15:23 - Modificado em 1/03/2022 15:25

O diretor do Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Armindo Sá Nogueira, afirma que o centro tem estado a acompanhar com bastante atenção o conflito no leste da Europa com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Armindo Sá Nogueira não antevê para já quaisquer riscos diretos para os países que partilham a política de defesa e segurança na CPLP.

O coronel cabo-verdiano lembra, no entanto, que as sanções que estão a ser aplicadas à Rússia terão consequências a nível global.

Sá Nogueira exemplifica Portugal, que diz estar envolvido na NATO “com uma força de reação rápido que está sendo preparado para eventualmente apoiar caso entrar em ação, caso da NATO for diretamente envolvido, mas penso eu que essa questão não se põe”

Quanto ao conflito político-militar que opõe a Rússia à Ucrânia, Armindo Sá Nogueira admite que possa ser objeto de análise e de estudo por parte dos especialistas do Centro de análises estratégicas da CPLP.

O coronel lembra, contudo, que o centro se preocupa antes demais com a política da defesa e de segurança da CPLP.

“Nós analisamos, acompanhamos e damos as informações, mas qualquer análise, estudo e qualquer divulgação decorre dentro do circuito daquilo que é o processo de decisão do componente da defesa da CPLP”, frisa Sá Nogueira.

O diretor do Centro de Análise Estratégica da CPLP anunciou que em breve terá um encontro de trabalho com o Secretário permanente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa para abordar alguns assuntos ligados à política e também o aspecto militar no âmbito regional e internacional.

RCV