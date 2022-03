Covid-19 volta a diminuir em S. Vicente: Ilha tem 5 activos e 2 internados “estáveis”

28/02/2022 23:39 - Modificado em 1/03/2022 00:29

São Vicente

A ilha de S. Vicente voltou a registar uma diminuição dos casos activos de Covid-19. E hoje não foi registado nenhum caso novo das 116 amostras recolhidas, e neste momento o concelho tem 5 pessoas oficialmente infectadas e ainda dois doentes internados no HBS que estão estáveis.

São Vicente não registou nas últimas 24 horas nenhum caso novo de doença, mas houve duas pessoas que saíram dos isolamentos, diminuindo para 5 os ativos na ilha.

No entanto, a tendência de diminuição da infeção é nacional, mas a ilha do Sal tem uma maior incidência de casos ativos (10). O boletim epidemiológico indicou a deteção de 4 novos infectado, o que fez diminuir os activos para 19.

Os casos novos surgiram na ilha do Sal com 2, enquanto que Praia e Boa Vista tiveram um caso cada, na sequência da analise de 400 amostras por parte dos laboratórios de virologia do país.

Ainda há a registar 5 altas, sendo dois em São Vicente e 3 no Sal, diminuindo para 55.414 recuperados a nível nacional.

O arquipélago passa a contabilizar 401 mortes, sendo 42 por outras causas e 9 transferidos, perfazendo 55.886 positivos acumulados.

Cabo Verde tem neste momento duas pessoas internadas, que estão no Hospital Baptista de Sousa e se encontram estáveis, segundo informações do Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, durante a conferência de imprensa semanal.

“Temos neste momento duas pessoas internadas no Hospital Baptista de Sousa em São Vicente que se encontram estáveis. Pelas informações são pessoas que têm menos de 60 anos de idade. Uma delas já se encontra vacinada completamente, enquanto que a outra já tomou apenas uma dose de vacina” realçou o DNS.