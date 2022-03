Covid-19: Diretor nacional de Saúde diz que situação é “bastante positiva”

O diretor nacional de Saúde disse hoje que a situação epidemiológica neste momento no país é “bastante positiva”, mas entende que é preciso consolidar a situação de diminuição de casos.

Declarações feitas pelo DNS, Jorge Noel Barreto durante a conferência de imprensa semanal sobre o ponto de situação da covid-19 no país, vincando que melhorou em todos os indicadores relativamente aos 14 dias anteriores.

No período em análise, Jorge Barreto informou que o país registou uma taxa de positividade de 2,4%, o que segundo Barreto mostra a situação “favorável” e “bastante positiva” que se vai confirmando perante o cenário vislumbrado durante as últimas duas semanas.

Já a taxa de transmissibilidade (RT) foi de 0,70%, abaixo de 1 indicando uma “situação de melhoria” que é “bastante bom” em termos do número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus, comparativamente aos finais de 2021 e início deste ano.

Por sua vez, a taxa de incidência acumulada foi de 8 casos por 100 mil habitantes, estando por isso abaixo dos 25 por 100 mil habitantes.

“Com estes dados podemos ver que a situação é bastante positiva, mas precisa ser consolidada. Precisamos continuar vigilantes. Os dois concelhos que ainda têm uma taxa de incidência acumulada entre 25 e 150 por 100 mil habitantes são os concelhos do Sal e da Ribeira Brava em São Nicolau. O Sal tem 39 por 100 mil habitantes e Ribeira Brava 30 por 100 mil habitantes. Todos os outros concelhos tem uma taxa de incidência inferior a 25 por 100 mil habitantes” sustenta.

Cabo Verde regressou no final de Dezembro à situação de contingência face ao aumento de casos de covid-19, que nos dias seguintes registaram recordes diários de novos infetados, superior a mil casos por dia, com o máximo de 1.469 em 07 de Janeiro.

Em 21 de Janeiro, o Governo cabo-verdiano prorrogou por mais 30 dias a situação de contingência no país, face à evolução da pandemia.

Esta situação levou o Governo a apertar as regras, desde logo com a proibição de festas de passagem de ano na rua ou limitando as festas privadas, além do regresso ao uso obrigatório de máscaras na via pública.

O executivo anunciou depois também a suspensão de todas as festas públicas e privadas de Carnaval em Cabo Verde.

Mas há vários dias que o número de novos casos tem oscilado numa média de 4 por dia e os casos ativos reduziram-se significativamente, tendo neste momento 19 pessoas infetadas em todo o país.