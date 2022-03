Cabo Verde já utilizou 80% das vacinas recebidas contra a COVID-19

28/02/2022 23:32 - Modificado em 28/02/2022 23:32

O director Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que já foram utilizadas 680.365 das 945.220 doses de vacina contra a COVID -19 recebidas pelo país, o que corresponde a 80% do stock disponível.

Jorge Noel Barreto apresentou este dado na habitual conferência de imprensa semanal sobre a evolução epidemiológica do país.

Segundo indicou, Cabo Verde tem neste momento 85,5% de adultos vacinados com a primeira dose de vacina contra a COVID-19. Nos “adultos que já receberam a primeira, dose temos um total de 316.600, o que corresponde a 85,5%. Em relação a adultos completamente vacinados, temos um total de 270.957 pessoas, o que corresponde a 73,2%”.

Quanto aos adultos que já fizeram a dose de reforço, apontou que há um total de 44.792 pessoas com a terceira dose, o que corresponde a 12,1%. “Precisamos de ter um ritmo mais acelerado de pessoas que tomam a dose de reforço”, apelou.

Em relação aos adolescentes, o DNS considera que o ritmo de vacinação é muito bom: “já temos 76% dos adolescentes com a primeira dose de vacina, o que corresponde a 44.982 adolescentes.

“Gostaríamos de estar com taxas de coberturas muito mais altas, mas compreendemos que as pessoas levam o seu tempo para se consciencializar da importância das vacinas. A vacinação tem estado a ter um efeito bastante positivo no controlo da pandemia e esperemos que a situação melhore e que as pessoas continuem a procurar a vacinação”, apontou.

Sobre os óbitos, afirmou que nas duas últimas semanas o país não teve mortes associadas a doença.