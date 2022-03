Ministério Público com 63 mil processos pendentes e mais de 11 mil nos judiciários

28/02/2022 23:25 - Modificado em 28/02/2022 23:25

Os processos pendentes continuam a ser, o “calcanhar de Aquiles” do sistema judicial de Cabo Verde, que tem neste momento a nível do Ministério Público 63 mil processos pendentes e dos judiciários mais de 11 mil, conforme a ministra da Justiça.

Joana Rosa acredita que a melhor forma de reduzir as pendências, passa por reduzir a entrada de processos nos tribunais e, consequentemente, combater a morosidade e diminuir para 10% as pendências no país.

“Vamos tendo ao longo dos anos cerca de 11 mil processos anuais entrados, e os nossos tribunais não vão poder, por mais que se queira, com mais investimentos, com mais recrutamentos, com mais meios, combater a morosidade, sem levarmos em conta o combate que tem que começar a montante, que é a redução das entradas”, disse Joana Rosa, citada pela Lusa, na abertura de um ‘workshop’ para preparar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS II) 2022-2026.

Para a governante, que falava na cidade da Praia, duas das formas de reduzir o número de processos entrados nos tribunais é apostar na literacia e na informação jurídica.

“A redução das entradas tem a ver com a redução da litigiosidade social. Temos que lutar para que tenhamos uma sociedade com menos criminalidade, com menos problemas sociais, com menos litígio entre pessoas ou entre instituições”, prosseguiu, para quem também é preciso reduzir as reincidências, introduzir mecanismos alternativos de redução de litígios e ter mais segurança.

Joana Rosa disse que para que tudo isso seja uma realidade o país vai ter que tomar algumas medidas, como alterações legislativas, mas também precisa de mais meios financeiros.

A ministra disse que o seu ministério tem estado a trabalhar com os dois conselhos superiores, quer da Magistratura Judicial, quer do Ministério Público, que já apresentaram um plano de redução de pendências nos tribunais cabo-verdianos, que aponta em mais magistrados, mais oficiais de justiça e operacionalização do sistema de informatização da Justiça.

“Não vamos combater a morosidade e as pendências processuais sem colocarmos em funcionamento o sistema de informatização da justiça”, avisou.

“Mas vamos tendo processos que vão entrando, e vamos perdendo capacidade de resolver os processos porque não temos meios nem mecanismos para os resolver”, lamentou a ministra, que prevê diminuir para 10% as pendências processuais no país dentro de três anos.

O diretor do Planeamento do Ministério das Finanças, Gilson Pina, assegura que o PEDS I (2017–2021) permitiu realizar muitas reformas, mas reconheceu que ainda há muitas por implementar, concretamente no setor da Justiça.