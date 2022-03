Pesca: São Vicente tem o preço de gelo mais caro em todo o país

28/02/2022 23:17 - Modificado em 28/02/2022 23:17

A Associação dos Armadores de Pesca (APESC) afirma que a ilha de São Vicente tem um preço de gelo mais caro do País e por isso pretende “pressionar o Governo” para abrir o complexo de pesca do Sal e fazer uma reavaliação de toda a situação de taxas que são aplicadas no complexo de pesca de São Vicente, e também resolver o preço do gelo ali comercializado.

“São Vicente tem um preço de gelo mais caro do País e estamos a tentar pôr o Governo a fazer um investimento no Complexo de Pesca apostando nas energias renováveis com instalação de painéis solares”, revelou a mesma fonte, indicando que “se noutras ilhas uma tonelada de gelo custa em torno de 12 a 13 mil escudos em São Vicente é 20 mil escudos”.

João de Deus diz que o governo precisa fazer uma reavaliação das taxas aplicadas no Complexo de Pesca de São Vicente “é importante”, porque um armador nacional de pesca paga quatro escudos por quilo de peixe descarregados no complexo.

Segundo o presidente da APESC, o preço aplicado aos armadores nacionais é “exorbitante”, na medida em que “um armador estrangeiro paga centavos para descarregar peixe no Porto Grande”.

“E isso é um problema que temos há vários anos e que ninguém consegue resolver. Estamos a chamar a atenção do ministro do Mar para sentarmos e fazer uma reavaliação de todo o sistema de taxas do Complexo de Pesca, como taxas de descarga, taxas para operadores económicos de São Vicente para fazerem conservação em túneis de congelação do complexo”, exemplificou.

Na visão de João de Deus, a conserveira Frescomar “sozinha não pode suportar todo o custo de exploração” do Complexo de Pesca porque é uma empresa privada e tem que prestar conta aos seus sócios.

Por isso, continuou, “cabe agora ao Estado de Cabo Verde e ao Governo entrar numa parceria para dar algum apoio à Frescomar na gestão do Complexo de Pesca de São Vicente”.

Conforme João de Deus, todos esses assuntos e preocupações discutidos na assembleia-geral serão enviados ao ministro do Mar, Abraão Vicente.

Outro ponto importante, senão essencial, é a questão do preço do combustível, com os armadores, neste momento, compram mil litros de gasóleo para marinha mercante por 89 mil escudos no Complexo de Pesca de São Vicente.

“Não podemos continuar a ter um preço de combustível igual à marinha mercante, deveríamos ter um preço do gasóleo específico para o sector das pescas porque um navio de marinha mercante, ao carregar já tem a sua facturação do custo da viagem que irá fazer”, considerou o responsável, adiantando que os navios de pesca nem sempre encontram peixe e ficam com défice operacional da actividade.

NN/Inforpress