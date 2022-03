Gasolina e gasóleo novamente mais caros, gás com ligeira descida

28/02/2022 23:19 - Modificado em 28/02/2022 23:53

Os combustíveis vão ficar mais caros a partir da meia-noite de hoje (00:00 de 01 de Março), conforme decisão da Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

A nota de imprensa, mensalmente divulgada pela ARME, indica que, no mercado interno, os preços do Gasóleo Normal passa a ser vendido por 128,10 ESC/L; a Gasolina passa a 159,10 ESC/L; o Petróleo a 112,50 ESC/L; o Gasóleo para a Eletricidade a 112,80 ESC/L; o Gasóleo Marinha a 96,10 ESC/L; o Fuel 380, a 101,30 ESC/Kg e o Fuel 180, a 106 ESC/Kg.

Assim, de acordo com a nova tabela de preços, no anexo, o Gás Butano passa a ser vendido a granel por 177,10 ESC/Kg; sendo que as garrafas de 3Kg a 505,00 escudos; as de 6Kg , a 1062 escudos; as de 12,5Kg, a 2213 escudos e as de 55Kg, a 9739 escudos.

Assim, as cotações da Gasolina, do Jet A1 e do Gasóleo ULSD aumentaram em 12,30%, 7,75% e 10,87% respetivamente. O Butano registou um decréscimo de 1,18%. O Fuel óleo 0,5% registou um decréscimo de 6,02%, devido a mudança do índice de preço Platts (de ICE gasoilSettlements para FOB Rotterdam Barges), no último concurso de fornecimento de produtos petrolíferos à Cabo Verde.

A evolução dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, determinou o aumento dos preços de venda dos combustíveis no mercado nacional, Butano e Fuel óleo 380.

Deste modo, no mercado interno, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha aumentaram 6,66%, 7,53% e 7,74%, respetivamente. A Gasolina, o Petróleo e o Fuel óleo 180 subiram 8,08%, 5,93% e 0,28% respetivamente. Os preços do Butano e do Fuel óleo 380 tiveram reduções de 0,84% e 1,46%, respetivamente. Tudo somado, corresponde a um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 4,24%.

Comparativamente ao período homólogo (Fevereiro de 2021), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um aumento de 45,7% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, ela corresponde a um acréscimo de 6,9 por cento.