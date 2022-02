São Vicente: Biosfera recolhe mais de 200 quilos de lixo entre a encosta de Salamansa e a Baía

28/02/2022 16:50 - Modificado em 28/02/2022 16:51

No último sábado, 26 de fevereiro, mais de 40 voluntários se juntaram à equipa da Biosfera para continuar a limpar as praias da ilha de São Vicente, desta feita entre a encosta de Salamansa e Baía das Gatas, nos quais resultou na recolha de mais de 200 kg de lixo.

Numa publicação, na sua rede social, a biosfera refere que em pouco mais de 2 horas, foram recolhidos mais de 200 kg de lixo, sendo principalmente lixo de pequena dimensão que é mais trabalhoso para apanhar, mas, indica, de vital importância para a proteção dos ecossistemas marinhos e costeiros.

De recordar que em 4 dezembro do ano passado, a última campanha de limpeza de 2021 com o apoio de cerca de 40 voluntários, a Biosfera conseguiu retirar 300 quilos de lixo da praia de Salamansa.

Nesta campanha contou com a participação do corredor internacional francês Thibaut Baronian e da sua equipa, que se encontram a participar no desafio “Trail & Sea”, onde percorreram todas as ilhas de Cabo Verde.

Recorde-se que, a Biosfera tem levando a cabo a iniciativa “Soncent de kosta limpe” que pretende a cada último sábado de cada mês arrastar voluntários e alunos dos liceus para uma mega campanha de limpeza numa das praias de São Vicente.

AC – Estagiária