Santo Antão: “Tem faltado vontade política para se ultrapassar o embargo aos produtos agrícolas” – Orlando Delgado

28/02/2022 16:49 - Modificado em 28/02/2022 16:49

Para o autarca da Ribeira Grande de Santo Antão, Orlando Delgado, “tem faltado vontade política” para se ultrapassar o embargo aos produtos agrícolas na ilha, o que acaba por se tornar numa espécie de “arte de empobrecimento”.

Para Orlando Delgado, na ausência de um acompanhamento para apurar com clareza que a praga dos mil pés irá se adaptar ou não em outras ilhas, entende-se que “tem faltado efetivamente vontade política de trazer essa questão para ordem do dia”, e apresentar soluções que possa servir Santo Antão e Cabo Verde, no geral.

“Neste momento, os agricultores de Santo Antão são efetivamente penalizados ao longo dos anos. Não se pode apelidar Santo Antão de ilha agrícola quando se restringe completamente o seu mercado”, indica o autarca.

Para Orlando Obrigado é preciso se apostar na Ilha como um prestador de serviços, designadamente turísticos para se poder diversificar as suas potencialidades de desenvolvimento. o autarca considera que para o efeito é crucial a construção do prometido aeroporto na ilha, que irá também servir São Vicente e Cabo Verde

enquanto não houver “políticas mais globais” de fixação de populações em Ribeira Grande e demais municípios de Santo Antão, a ilha vai assistindo a perda considerável da sua população diz Orlando Delgado

segundo o edil, a falta de rendimento, a falta de um polo de ensino superior na ilha e o desemprego são os fatores que contribuem para perda de população no município e também na Ilha de Santo Antão

“Mas o fator maior tem a ver com a questão da empregabilidade, porque a primeira atividade é Agricultura e hoje esse setor praticamente é a arte de empobrecimento”, lamenta o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande.

RCV