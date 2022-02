Cabo Verde e Nações Unidas assinam Plano de Trabalho

28/02/2022 12:25 - Modificado em 28/02/2022 12:25

Após o fecho do ciclo no quadro de cooperação, o sistema das Nações Unidas e o governo de Cabo Verde assinam hoje o plano de trabalho conjunto para este ano que está orçado em cerca de 17,5 milhões de dólares.

As ações para este ano, de acordo com a Coordenadora Residente das Nações Unidas, Ana Graça, serão baseadas, sobretudo, no quadro de continuidade e consolidação de alguns projetos e trabalham num plano conjunto para os próximos 4 anos.

“Este ano temos uma ação de continuidade para consolidar algumas das ações e projetos que têm estado em implementação ao longo dos últimos 4 anos, para reforçar os ganhos e resultados alcançados e também dedicar o ano ao planeamento do próximo quadro de cooperação 2023/2027”, explica esta responsável em entrevista à RCV.

No quadro destas parcerias se restringem também a vários atores da sociedade civil, associações municipais, universidades e o setor privado, conforme explica a Coordenadora Residente.

“É uma parceria que se destaca precisamente pela proximidade que as Nações Unidas sempre tiveram em termos de reforço das capacidades nacionais e institucionais do Estado”, sublinha.

Os fundos, de acordo com Ana Graça, já estão disponíveis e estão orçados em 17,5 milhões de dólares para o ano de 2022.

O plano anual de trabalho conjunto é assinado esta segunda-feira entre o Sistema das Nações Unidas através da coordenadora residente, Ana Graça, e o governo de Cabo Verde pela Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Miriam Vieira.