Governo autoriza o aval do tesouro público ao empréstimo da TACV junto da Caixa Econômica no valor de 165 mil

28/02/2022 12:06 - Modificado em 28/02/2022 12:06

O governo acaba de autorizar mais um aval do tesouro público ao empréstimo da TACV junto da Caixa Económica de Cabo Verde, no valor de 165 mil contos, conforme publicação Boletim Oficial e em vigor desde domingo, 27. A nova injeção viabiliza o pagamento dos salários dos trabalhadores da TACV referentes a janeiro passado.

A resolução do Conselho de Ministros estabelece que o aval é válido por 12 meses e conforme a mesma publicação no BO, há uma outra resolução que dilata por mais 8 meses o aval a um empréstimo anterior no valor de 100 mil contos, também junto da Caixa Econômica.

E este fim de semana, em entrevista a RCV, o ministro do turismo e transportes em entrevista à RCV voltou a abordar a problemática das ligações aéreas interilhas. Carlos Santos reafirma que está em preparação a criação de um quadro legal de obrigação de serviço público e está sobre a mesa a exigência de uma frota mínima.

“É um dos elementos que estará com certeza no quadro legal, não só frota mínima como também frequências das diversas ilhas o número de voos. Tudo isso estará neste contrato que será um contrato assinado e que à semelhança daquilo que estamos a adotar nos transportes marítimos”, adiantou em entrevista

No entanto, avança que os Transportes Aéreos de Cabo Verde está num processo de mudanças e que está prevista uma nova Assembleia Geral ainda este trimestre, que deverá aprovar os termos gerais aquilo que é o plano de negócios da TACV para os próximos quatro anos.

O governante avança ainda que, o plano de negócios irá dar pistas e irá resultar de um estudo que também está a ser preparado sobre a conectividade.

“Este estudo vem nos dar pistas sobre a mobilidade interna e a conectividade internacional”, avança o ministro que diz que “está tudo em aberto” e por isso, diz não poder dar pistas sobre o regresso ou não da TACV como operadora Interilhas.

O estudo sobre a mobilidade aérea é financiado pelo Banco Mundial e faz parte do programa operacional do Turismo Horizonte 2026.