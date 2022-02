João Dias reeleito presidente do Clube Desportivo Falcões do Norte

27/02/2022 23:39 - Modificado em 27/02/2022 23:39

O atual presidente do Clube Desportivo Falcões do Norte, João Dias foi reeleito este sábado, 26, como presidente da direção do clube para o biénio 2022-2024, merecendo a confiança de 98,68% dos sócios que votaram.

Numa eleição dos titulares dos órgãos sociais do clube para o biénio 2022-22, marcada pela presença de uma lista única, a liderada por João Dias, mereceu nova confiança dos sócios do clube que votaram tanto de forma presencial como no sistema eletrónico, uma novidade nestas eleições do clube.

Como aponta o clube votaram 152 sócios dos 690 inscritos, das quais 91 votaram de forma presencial e 59 no sistema eletrónico do clube, sendo que destes houve um voto em branco e outro socio que votou contra a reeleição de João Dias, com 98,68% dos votos.

João Dias vai assim para o seu segundo mandato no clube, isto depois de ter sido eleito em 2018, após a demissão da então equipa diretiva, isto na sequência da despromoção do clube a segunda divisão de futebol em São Vicente.

De recordar que disputados 8 jogos o clube está no meio da tabela com 11 pontos, ou seja, numa posição que lhe permite alcançar a manutenção na liga principal. Aliás, Dias acredita na possibilidade do clube fazer uma segunda volta melhor, tendo em conta a solidez do plantel.