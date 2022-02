Covid-19: Cabo Verde sem óbitos há cinco dias contabiliza mais um caso de infecção em São Vicente

27/02/2022 23:35 - Modificado em 27/02/2022 23:36

O País está a cinco dias consecutivos sem óbitos por covid-19 e registou apenas um novo caso de infecção nas últimas 24 horas, na ilha de São Vicente, do total de 256 amostras recebidas pelas autoridades sanitárias.

De acordo com o boletim epidemiológico, do total de 256 resultados recebidos, resultou um novo caso de contaminação, num dia em que se registou dois recuperados, tendo a taxa de positividade situado em 0,4 por cento.

Com esses dados, Cabo Verde passa a contabilizar 20 casos activos, 55.409 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55.882 casos positivos acumulados.

A ilha do Sal lidera o número de casos activos, com 10, seguido de São Vicente (7), Praia (02), e Boa Vista (1).

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de covid-19 em Cabo Verde as autoridades sanitárias lançam o apelo no sentido de as pessoas aderirem à campanha de vacinação contra a covid-19, a decorrer em todo o arquipélago, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçam também o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.