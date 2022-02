DS de São Vicente alerta promotores para a não realização de festas privadas de carnaval sob pena de suspensão das atividades

27/02/2022 23:29 - Modificado em 27/02/2022 23:29

A Delegacia de Saúde de São Vicente notificou os promotores de eventos e donos de discotecas para a não realização de atividades privadas por altura do carnaval, sob pena de suspensão das suas atividades.

A notificação da DS de São Vicente aos promotores de eventos e donos de discotecas, vem segundo a mesma fonte, na sequência das festividades de carnaval que se avizinham, e dada a dimensão festiva “muito forte” de confraternização e da aproximação de pessoas.

Nisto relembra aos mesmos citando a resolução n15/2022 de 16 de Fevereiro, que estão proibidas, por razões de saúde pública as atividades promovidas no âmbito do carnaval em todo o território nacional, designadamente os ensaios, desfiles organizados, as apresentações de blocos e as manifestações espontâneas, bem como as festas públicas, privadas ou em espaços públicos.

A mesma fonte, sustenta que por isso, que quem infringir as normas vigentes na resolução do Governo, podem ver as suas atividades suspendidas, mediante as penas que constam da referida resolução.

De realçar que na terça-feira, 01, de Março data que se celebra a festa do rei momo, alguns mindelenses lançaram nas redes sociais um convite para uma atividade a ter lugar na Praça Dom Luís com início às 18 horas, por forma a não deixar passar em branco este dia que anualmente leva milhares de pessoas as ruas da cidade do Mindelo.