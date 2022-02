“Os jogos escolares constituem um viveiro para abastecer todo o desporto cabo-verdiano no futuro” – Jorge da Luz

27/02/2022 23:24 - Modificado em 27/02/2022 23:26

Os jogos escolares que arrancaram no último sábado para o Delegado do Ministério da Educação em São Vicente, constituem um viveiro para abastecer todo o desporto cabo-verdiano no futuro.

“Para as crianças é algo extremamente importante na medida em que é aqui, que se constrói o viveiro para abastecer todo o desporto cabo-verdiano no futuro”, sublinha Jorge da Luz.

Em declarações à imprensa após participar na cerimónia de abertura dos Jogos Escolares em São Vicente que decorreu no Polidesportivo de Oeiras em Monte Sossego, Jorge da Luz afirma que está “totalmente engajada, empenhada” em levar a frente os jogos escolares, após 2 anos de paragem por motivos da pandemia.

É neste sentido que este responsável apela a todos para “fairplay”, “espírito desportivo”, para que no final “todos saiam a ganhar desses jogos”.

Já o Administrador do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), Graciano Sena, considera que o desporto escolar é a base de todo o sistema do desporto cabo-verdiano.

Sena garante que este evento pode fornecer futuros atletas para o desporto universitário, militar, federado, e com a vantagem de que “esses alunos no futuro terão uma vida ativa”,

Por isso, adianta, o IDJ está determinado a apoiar o Ministério da Educação na promoção do desporto escolar, nomeadamente na realização dos jogos escolares a nível nacional.

Conforme o Coordenador deste evento, Renato Delgado, cerca de 900 alunos disputam os jogos escolares, com destaque para andebol feminino sub-12, futsal sub – 10 e sub-12, gincana e atletismo.

“O objetivo não é vencer, mas é colocar os alunos a fazerem atividades físicas, aprenderem a conviver entre eles e a se respeitar, porque é no desporto que aprendemos a respeitar”, destaca Renato Delgado.

Os Jogos Escolares acontecem de 26 de Fevereiro a 4 de Junho com atividades todos os sábados nos espaços desportivos da cidade do Mindelo.

