Vera Lima transforma lixo em brinquedos para meninas

27/02/2022 23:18 - Modificado em 27/02/2022 23:18

Num contexto atípico, Vera Lima decide que nem tudo vai para o lixo, mas sim transformá-los em objetos de diversão para meninas. As crianças são atraídas pelas miniaturas de conjunto de sofás e camas, que segundo Vera Lima, estes brinquedos só trazem alegria para as meninas que os vêem de perto. No entanto, tem esperança de ver concretizado o seu projeto, através de possíveis parceiros e crianças.

É incansável para Vera Lima, dormir até tarde, só porque tem uma encomenda ou quer produzir algo para oferecer a uma criança aniversariante.

O que mais inquieta esta empreendedora, são os brinquedos danificados, principalmente bonecas, o que a seu ver há sempre uma forma de as concertar e dá-las outro aspecto.

Esta atividade, segundo Vera Lima, é apenas um passatempo, já que neste momento, não está a trabalhar. A ideia, explica, surgiu durante a criação de presentes para a filha e os netos, mas que este ano resolveu dar a conhecer os seus trabalhos.

“Este ano resolvi que não ficaria só por isso. Então, decidi dar a conhecer as minhas criações”, diz está empreendedora, que para além de bonecas danificadas, reaproveita pacotes de leite vazias, caixas de qualquer produto, restos de tecidos que recolhe de algumas costureiras, frascos de perfume, tampas de garrafas, entre outros.

Apesar de gastar muito pouco para a compra de materiais, os vizinhos e amigos lhes oferecem objetos descartados que julguem não ter nenhuma utilidade, mas a dona Vera se considera “uma amiga da natureza”, e que, segundo a mesma, tudo pode ser transformado em algo “interessante e funcional”.

Um pouco mais sobre o que são estas miniaturas, a mesma conta com entusiasmo que se preocupa sempre com os detalhes e antes de tudo, faz a habitual higienização: lava, desinfecta, passar a ferro de engomar os pedaços de tecidos oferecidos.

Para a mesma é gratificante “ver os sorrisos das crianças” que deparam com as suas criações. Criações essas que são especialmente para meninas a partir dos 5 anos de idade. Por isso, diz, tenta sempre colocar amor no que faz, e que o tempo disponibilizado para esses brinquedos só “traz excelentes resultados”.

A mesma conta que faz o trabalho sozinha, mas sempre que possível com ajuda do marido. Quanto aos preços, a empreendedora diz que variam entre os 500 e os 1000 escudos.

Um projeto por concretizar

A mesma diz que, por causa da pandemia, deixou pendente um projeto que é a criação de uma oficina para a confecção de brinquedos, entre outros, através de materiais reciclados.

“Tenho um projeto para ensinar as crianças a arte. Infelizmente a pandemia veio. Era um projeto que iria ser financiado, em parte, por alguns italianos e arranjar mais alguns patrocinadores aqui em São Vicente”, lamenta Vera Lima, acrescentando que, o desejo de ver esse projeto em dias ainda se mantém de pé.

O objetivo, segundo Vera Lima, é sensibilizar as crianças quanto à importância da reciclagem, visando mudanças de atitude diante da realidade vivenciada no planeta, uma forma também de os ensinar coisas novas.

“Quero ensinar as crianças, mas também quero que recebem algo em troca ou seja alguma remuneração para se sentirem incentivados”, refere, sublinhando que é um projeto que pretende trazer para junto dela crianças dos 9 aos 14 anos de idades que abandonaram escola e que o local seria a garagem da sua casa.

AC – Estagiária