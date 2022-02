Forças Armadas CV condena uso da imagem para divulgar informações falsas sobre a invasão na Ucrânia

27/02/2022 23:19 - Modificado em 27/02/2022 23:20

As Forças Armadas de Cabo Verde anunciaram, hoje, 27 Fevereiro, em nota nas redes sociais, que é falsa uma informação divulgada nas Redes Sociais sobre o envio de militares cabo-verdianos à Ucrânia, em pretensa missão humanitária.

Neste sentido, as Forças Armadas de Cabo Verde, no uso do seu direito, condena o uso indevido da imagem de militares, sem autorização, e do nome das Forças Armadas em informações falsas.

A Guerra na Ucrânia entrou neste domingo (26) no quarto dia. É o maior ataque de um país contra outro desde a Segunda Guerra Mundial, há 80 anos.

A Rússia deu início na madrugada de quinta-feira (24/2) a uma grande invasão da Ucrânia a partir de três frentes principais.

Relatórios informam que as tropas avançaram a partir do norte na direção de Kiev, a capital ucraniana; do leste por Donetsk, Luhansk e Kharkiv; e da Crimeia no sul.

Donetsk e Luhansk são duas regiões separatistas pró-Rússia, cuja independência Moscou reconheceu na segunda-feira (21/2). Já Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, localizada perto da fronteira com a Rússia. A Crimeia, por sua vez, foi anexada pela Rússia em 2014, na última grande crise político-institucional da região.

Após o início da invasão, dezenas de alvos foram atingidos.