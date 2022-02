Desafios e oportunidades da educação para o desenvolvimento sustentável debatida pelo Ministério da Educação

27/02/2022 23:10 - Modificado em 27/02/2022 23:11

Com o objetivo de debater os desafios e oportunidades do sector para o desenvolvimento sustentável, o Ministério da Educação promove segunda-feira, 28, um workshop nacional, da iniciativa de Cabo Verde sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS-2030).

Conforme uma nota remetida pelo executivo o referido encontro, é promovido em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), tem por objectivo finalizar a versão zero do mapeamento de esforços, desafios e oportunidades do sector para o desenvolvimento sustentável.

A mesma fonte sustenta que a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), rumo ao cumprimento dos EDS (EDS para 2030) é um “compromisso global” para a implementação da Educação para Desenvolvimento Sustentável para o período 2020-2030 e “contribui para mudar a forma como as pessoas pensam e agem para alcançarmos um futuro sustentável”.

A EDS de acordo com o Governo significa incluir questões chaves sobre o desenvolvimento sustentável no ensino e na aprendizagem, e promover competências como pensamento crítico, reflexão sobre cenários futuros e tomadas de decisões de forma colaborativa.

Neste sentido, o Ministério da Educação, em parceria com a Unesco, engajou neste processo e está a fazer o mapeamento dos esforços e políticas no país sobre EDS, bem como as oportunidades e desafios da sua implementação e ao mesmo tempo, perspectivar o país a nível da educação para o desenvolvimento sustentável, rumo ao cumprimento dos EDS para 2030.