Papalele marca e dá vitória ao CDC Montalegre no Grupo A da Liga 3 Portuguesa

27/02/2022 23:06 - Modificado em 27/02/2022 23:07

O avançado internacional cabo-verdiano Hélio Silva “Papalele”, marcou este domingo, 27, o seu terceiro golo no campeonato da Liga 3 Portuguesa, e deu a vitória a equipa do Centro Desportivo Montalegre, ante a CF Canelas por 2-1.

Papalele que já leva três jogos nesta liga, voltou alguns jogos depois a encontrar o caminho dos golos, tendo apontado aos 90+ 2 minutos o golo que deu a vitória ao CD Montalegre que consegue regressar as vitórias no Grupo A do campeonato da terceira divisão portuguesa.

Com esta vitória o Montalegre mantem o 11º lugar da tabela classificativa deste grupo, agora com 21 pontos em 21 jogos, estando neste momento no grupo de equipas na zona de despromoção, ou seja, esta equipa é a penúltima classificada do campeonato, que tem como último classificado o Pevidém com 7 pontos.

Papalele divide o segundo melhor marcador da equipa no campeonato com o senegalês Ngom que tem igualmente três golos, estando atras de Joãozinho que tem sete todos da liga 3.

Na próxima jornada Papalele e companhia recebem no seu recinto a formação do Felgueiras 1932, líder do Grupo A com 39 pontos.

Este e de resto o último jogo desta fase do campeonato, que depois terá a disputa direta entre as equipas que estão no topo da classificação que vão lutar pela subida, assim como as equipas do grupo de despromoção que vão medir forças entre si para não descerem de divisão.