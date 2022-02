Internacionalização do carnaval do Mindelo pode ser uma realidade

27/02/2022 23:04 - Modificado em 27/02/2022 23:04

A “internacionalização do carnaval de São Vicente pode ser uma realidade. A constatação é do presidente do ISCEE, José Lopes da Veiga, que acredita que este é um projeto que tem tudo para dar certo.

O projecto de “internacionalização do Carnaval do Mindelo”, que tem como base os mercados português, espanhol, francês e italiano é uma iniciativa que surge, conforme José Lopes da Veiga, no âmbito da licenciatura do curso de Marketing e tem a ver com o facto da instituição de ensino superior entender que é preciso chamar as empresas nacionais para dentro das universidades, no caso em particular do ISCEE.

“Entendemos que eles têm uma experiência profissional e capacidade técnica extraordinária para que os alunos do instituto venham a adquirir este Open Door”, sublinhou José Lopes da Veiga.

O “OPEN DOOR” é um programa cujos objetivos passa pela possibilidade dos estudantes do ISCEE realizarem projetos académicos sobre casos reais com ligação efetiva com o tecido empresarial de Cabo Verde.

No âmbito do programa de investigação científica do ISCEE, a coordenação dos cursos de Marketing, Gestão Comercial e Empreendedorismo e Gestão e Planeamento em Turismo, desenvolveram propostas de projetos para a “Internacionalização do Carnaval do Mindelo”.

A iniciativa surgiu dentro do núcleo de investigação científica e que está a ser implementado pelo ISCCE, após a apresentação da tese de monografia em Turismo, de uma aluna, Djara Monteiro, que apresentou uma proposta para o desenvolvimento de um plano estratégico para a internacionalização do Carnaval de São Vicente.

“Que este carnaval deixe de ser apenas para os locais e passe para o além-fronteiras”, refere Djara Monteiro.

Do lado da instituição de ensino, a internacionalização do Carnaval de São Vicente é um projeto que tem que ser desenvolvido com todos os Stakeholders do carnaval, ou seja, todas as pessoas de interesse do projecto em São Vicente.

“Daqui a duas semanas vamos convidar todos os Stakeholders mais importantes na gestão do carnaval de São Vicente no sentido de conjuntamente traçarmos um plano de investigação para a internacionalização do carnaval de São Vicente”, anunciou José Lopes da Veiga.