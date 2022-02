São Vicente: Atlético do Mindelo é vencedor do Torneio de Abertura Andebol feminino

27/02/2022 22:59 - Modificado em 27/02/2022 22:59

Jogo da última jornada do Torneio de Abertura de andebol em São Vicente, colocou frente a frente a equipa do Atlético do Mindelo e o Farense. A equipa de Aquilino Fortes, que precisava apenas de vencer para garantir o primeiro trofeu esta temporada, em feminino, começou desde de cedo a construir a vantagem numa partida em que conseguiu estar por cima desde início do encontro.

Com domínio total a equipa de Aquilino Fortes aproveitando as facilidades da defensiva do Farense chegou a ter oito golos (11-3) de vantagem aos vinte minutos e assim manteve até ao intervalo.

Na segunda parte, as coisas não mudaram de figura, e o Atlético do Mindelo terminou a partida a vencer por 31-15, a maior vantagem que teve em todo o jogo e conquista assim o Torneio de Abertura época 2021/2022 em São Vicente.