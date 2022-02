São Vicente vai acolher oito jogos da Cabo Verde Basketball League (CVBL)

27/02/2022 22:51 - Modificado em 27/02/2022 22:52

A ilha de São Vicente é uma das anfitriões da da Cabo Verde Basketball League (CVBL), que decorrerá também nas Ilhas de Santiago e Sal entre Junho a Agosto deste ano, conforme a organização deste evento desportivo na sua página oficial.

De acordo com a mesma fonte, o primeiro jogo acontece no dia 03 de Junho, no pavilhão Vavá Duarte, com a revanche entre Plateau Warriors e Tchada Panthers, equipas finalistas da edição 2021.

Informou ainda, que a Cidade da Praia vai receber 14 jogos, sendo que as ilhas do Sal e São Vicente vão acolher oito jogos cada, perfazendo um total de 30 partidas e todas com transmissões no canal da CVBL.

Num vídeo promocional divulgado pela organização na internet, o presidente da CVBL, António de Pina, informou que outra novidade desta edição é a importação de um jogador africano para cada time.

“O nosso objectivo e visão é nos tornarmos a principal liga de basquete de África nos meses que decorrem e que no futuro seja a African Premier Summer League, uma liga profissional de verão”, explicou o responsável.

Nascido em Delaware, EUA, António de Pina representou a Lincoln University em Pennsylvania, e como profissional jogou pelos emblemas do Eléctrico FC de Portugal e BC Martorell da Espanha, tendo ainda uma passagem no show da Netflix, The Circle.

Na sua primeira edição, a Praia Basketball League, aconteceu de 03 a 23 de Julho, no pavilhão Vává Duarte, na Cidade da Praia, contou com a participação das equipas do CB Cidadela, Ponta d’Água Gorilas, Achada Grande Volcanico, Palmarejo Sharks, Achada Panthers e Plateau Warriors, que integram o projecto “Overseas Basketball Connection”.

A equipa do Plateau Warriors foi a vencedora da Praia Basketball League 2021, batendo na final, disputada no pavilhão Vavá Duarte, na Cidade da Praia, os Achada Panthers por 92-84.